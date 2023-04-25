Мбаппе извинился перед президентом «Реала» и заявил о желании перейти в клуб — Альварес

Нападающий французского «ПСЖ» Килиан Мбаппе принёс свои извинения президенту мадридского «Реала» Флорентино Пересу и заявил, что хочет перейти в испанский клуб. Об этом сообщает журналист Рамон Альварес в видео в «твиттере» Directo Gol.
Напомним, в прошлом году у Мбаппе истекал контракт с «ПСЖ» и, по слухам, он был близок к переходу в «Реал», однако в последний момент передумал и принял решение продлить своё соглашение с парижской командой. Президент мадридцев Перес остался недоволен таким решением нападающего и отказался от его приобретения в будущем.
Осенью 2022 года появилась информация, что Мбаппе вновь передумал и решил всё-таки перейти в «Реал». В СМИ сообщали, что француз должен будет принести публичные извинения за свой поступок ранее.
Мбаппе празднует статус лучшего бомбардира «ПСЖ» с фанатами
- 25 апреля 2023
-
12:09
-
12:00
-
11:48
-
11:46
-
11:40
-
11:40
-
11:36
-
11:36
-
11:31
-
11:26
-
11:20
-
11:18
-
11:17
-
11:09
-
11:05
-
11:01
-
11:00
-
11:00
-
10:51
-
10:41
-
10:40
-
10:40
-
10:30
-
10:29
-
10:19
-
10:15
-
10:11
-
10:10
-
10:08
-
10:05
-
10:05
-
10:00
-
09:51
-
09:50
-
09:32