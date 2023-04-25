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Мбаппе извинился перед президентом «Реала» и заявил о желании перейти в клуб — Альварес

Мбаппе извинился перед президентом «Реала» и заявил о желании перейти в клуб — Альварес
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Нападающий французского «ПСЖ» Килиан Мбаппе принёс свои извинения президенту мадридского «Реала» Флорентино Пересу и заявил, что хочет перейти в испанский клуб. Об этом сообщает журналист Рамон Альварес в видео в «твиттере» Directo Gol.

Напомним, в прошлом году у Мбаппе истекал контракт с «ПСЖ» и, по слухам, он был близок к переходу в «Реал», однако в последний момент передумал и принял решение продлить своё соглашение с парижской командой. Президент мадридцев Перес остался недоволен таким решением нападающего и отказался от его приобретения в будущем.

Осенью 2022 года появилась информация, что Мбаппе вновь передумал и решил всё-таки перейти в «Реал». В СМИ сообщали, что француз должен будет принести публичные извинения за свой поступок ранее.

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