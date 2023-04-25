Биджиев: ключевым моментом стал пенальти Соболева

Бывший вратарь московского «Локомотива» и нынешний главный тренер нальчикского «Спартака» Хасанби Биджиев поделился впечатлениями от матча 24-го тура РПЛ между краснодарской командой и столичным «Спартаком» (3:4).

«Матч был очень важен для обеих команд с точки зрения распределения мест в турнирной таблице. Спартаковцы ведут борьбу за второе место с «Ростовом», а «Краснодар» в случае своей победы приблизился бы к группе команд, конкурирующих за бронзовые медали чемпионата. По драматургии матч оказался суперинтересным для зрителей. Поначалу «Краснодар» действовал уверенно, имел преимущество, переигрывал соперника. У «Спартака» в первом тайме ничего особо не получалось впереди. Он строил свои атаки через середину, но игроки «Краснодара» надёжно перекрывали центральную зону. После выхода на замену Зобнина и Промеса игра начала раскрываться. Считаю, что в случаях с голами не лучшим образом действовали защитники как «Спартака», так и «Краснодара».

Наверно, ключевым моментом было то, что, когда «Краснодар» сумел сделать счёт 0:2, Соболев через несколько минут заработал пенальти и реализовал его, благодаря чему спартаковцы быстро сумели вернуться в игру. Потом, получив третий мяч в свои ворота, они также не бросили играть и продолжили атаковать, удачно вышел на замену теперь Зиньковский. Его гол дальним ударом с рикошетом от Рамиреса придал ещё дополнительных сил и эмоций спартаковцам, ну а затем результативно проявил индивидуальное мастерство Промес, обыгравший на паузе двоих защитников «Краснодара» и забивший победный мяч.

Нужно, конечно, похвалить «Спартак» за то, что он смог вытащить такой тяжёлый матч с непростым соперником. Проявили, как говорится, бойцовские качества – ну и мастерство, естественно. Я думаю, победа «Спартака» заслуженная, и он продолжает гонку за серебряные медали. Наверняка мы увидим ещё много чего интересного до конца чемпионата. У «Краснодара» полезно действовал Кордоба, который, помимо первого забитого гола, цеплялся за большое количество мячей впереди, сохранял их и успешно вёл единоборства. Также очень хорошо действовал Сперцян, забивший третий мяч «Краснодара». У спартаковцев, повторюсь, многое решили замены. Выход Зобнина, Промеса и Зиньковского помог им перевернуть игру в свою пользу», — приводит слова Биджиева «Евро-Футбол.Ру».