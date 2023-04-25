«Спартак» не готов играть осторожно. Но с «Краснодаром» Абаскаль вовремя исправил ошибку

Заключительный матч 24-го тура РПЛ получился самым результативным — «Спартак» обыграл «Краснодар» со счётом 4:3. Помимо голов, игра увлекла решениями главного тренера хозяев Гильермо Абаскаля. Они показали, в чём сила и слабость его команды.

Неудачи утомили Абаскаля — впервые с начала года он сыграл осторожно

Матч с «Краснодаром» стал для «Спартака» 12-м официальным с начала года. В 11 предыдущих встречах красно-белые пропустили 17 мячей! Слабая игра в обороне была одной из причин неудовлетворительных результатов — лишь четыре победы. Наиболее болезненной неудачей стало поражение от «Акрона» в Кубке России (1:2), которое окончательно выбило московскую команду из турнира. Требовалось что-то изменить.

На фоне неудач Абаскаль попробовал то, что в этом году ещё не доводилось, — осторожный футбол и схему 5-3-2. В старте у москвичей вышли шесть номинальных защитников — Павел Маслов появился в опорной зоне.

Стартовый состав «Спартака»

План не сработал. Несмотря на домашние стены, «Спартак» по ударам и вовсе уступил сопернику (6–8). Поэтому счёт 0:1 после первого тайма — никакая не сенсация.

Пожертвовав одним созидательным футболистом в пользу оборонительного, Гильермо защиту не особо усилил, а вот атаку в то же время ослабил. Если раньше кого-то могло удивлять, что специалист не пробует численно насытить оборону, то матч с «Краснодаром» показал, почему тренер сомневался в таком ходе и не спешил к нему прибегать — никакого толку от подобного решения не было.

«Спартак» преуспел благодаря возвращению к смелой игре

В перерыве матча Абаскаль вернулся к привычному смелому футболу и схеме с двумя центральными защитниками — счёт вынудил. И острее были уже хозяева: сразу 10–4 по ударам в их пользу. Причём если красно-белые шесть раз били из штрафной, то игроки «Краснодара» – только трижды. Если брать исключительно второй тайм, то «Спартак» победил в нём 4:2 — и в этом тоже есть логика.

Красно-белые классно сыграли после перестроения по двум причинам. Во-первых, команда стала действовать по знакомой схеме. Во-вторых, для атакующей формации у Абаскаля просто очень большой набор приличных по меркам РПЛ игроков. Для наглядности – ниже состав красно-белых в начале второго тайма и в конце игры. Разница серьёзная.

«Спартак» в начале второго тайма

«Спартак» в конце матча

Символично, что вышедшие на замену Квинси Промес и Антон Зиньковский забили по одному мячу. А россиянин к тому же ещё нанёс удар, результатом которого стало голевое добивание Александра Соболева. Какая оборонительная схема, когда у тебя такие созидатели?! Не просто так тренер не спешил с осторожным футболом. Нет сомнений, что на одной попытке он пока и остановится — слишком наглядно игра с «Краснодаром» всё показала. К тому же теперь после травмы точно вернулся Промес, не игравший с 1 апреля.

Интересно, что и Соболев раскрылся в атакующей игре: у него стало больше возможностей. Только во втором тайме он угрожал воротам из штрафной — три удара. Только во втором тайме он делал ключевые передачи — две.

После перерыва оборона «Спартака» вновь не была надёжной. Но при смелом варианте игры у атаки выше шансы компенсировать её промахи, забив больше соперника. При осторожном футболе восполнить что-либо полузащитникам и нападающим труднее из-за численного недостатка.

«Краснодару» не хватило качественной скамейки

Неудачный эксперимент «Спартака» в первом тайме мог дорого стоить, но запасные при открытом футболе оказалась решающим фактором — у краснодарцев скамейка сейчас слабее.

Если запасные хозяев сделали игру, то резервисты «Краснодара» потерялись. На четверых у вышедших по ходу матча Сергея Волкова, Ильзата Ахметова, Никиты Кривцова и Олакунле Олусегуна 0 ударов и лишь один ключевой пас!

«Краснодар» очень зависит от Эдуарда Сперцяна. Именно он был лидером по остроте — по три удара и ключевых паса. По ключевым передачам наравне с ним сыграл лишь Кади Боржес, но из-за жуткой травмы хавбека заменили уже на 50-й минуте — его вылет оказался невосполнимой потерей: с ним было веселее, чем без него.

«Спартаку» — огромный респект за второй тайм. Своевременно исправленная Абаскалем ошибка достойна аплодисментов. Но нельзя не признать – без стечения обстоятельств не обошлось: здесь и травма краснодарского бразильца, и недостаточное качество скамейки у соперника.

Но вот что интересно: а не потому ли Абаскаль экспериментировал именно с «Краснодаром»? Может, Гильермо был настолько уверен, что у него будет возможность исправиться в домашнем матче с проблемной командой? Если так, то он красавец вдвойне.