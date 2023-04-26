Защитник «Вольфсбурга» Пауло Отавио может перебраться в ЦСКА

ЦСКА проявляет интерес к бразильскому защитнику «Вольфсбурга» Пауло Отавио.

28-летний фланговый защитник не смог договориться с немецким клубом о новом контракте и летом станет свободным агентом. Возможность бесплатно подписать опытного игрока привлекает сразу несколько клубов, в числе которых и ЦСКА, сообщает ESPN.com.br.

Кроме армейцев, за игроком следят возвращающийся в английскую Премьер-лигу «Бёрнли», испанская «Мальорка» и катарский клуб «Аль-Садд». Зимой попытку приобрести футболиста предпринимали турецкий «Бешикташ» и немецкий «Унион».

В текущем сезоне Бундеслиги Отавио принял участие в 25 матчах в составе «Вольфсбурга» и стал автором пяти результативных передач. Также на его счету два матча в Кубке Германии.