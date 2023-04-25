Агент Языджи отреагировал на информацию о возможном возвращении игрока в ЦСКА
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Адем Чебеджи, агент турецкого полузащитника Юсуфа Языджи, отреагировал на информацию о возможном возвращении игрока в ЦСКА.
«В футболе возможно всё. Юсуфу понравилось в России. Уважение и любовь россиян к Юсуфу — это приятно.
Есть много команд из Европы, заинтересованных в Языджи. Но мы сможем обсудить будущее только в конце сезона», — сказал Чебеджи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Права на 26-летнего Языджи принадлежат «Лиллю», но он выступает в аренде в турецком «Трабзонспоре», воспитанником которого и является. С января по июнь 2022 года Языджи играл в составе ЦСКА, где в 12 матчах забил восемь голов и отдал две результативные передачи. Соглашение между Языджи и «Лиллем» истекает летом 2024 года.
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