«Брага» сыграла вничью с «Насьоналем» и вышла в финал Кубка Португалии

Завершился ответный матч полуфинала Кубка Португалии, в котором «Брага» принимала «Насьональ». Встреча закончилась со счётом 2:2.

На 33-й минуте Урош Рачич вывел «Брагу» вперёд. На 48-й минуте Родригу Гомеш удвоил преимущество хозяев. «Насьональ» ответил голами Клейтона и Дуду.

Первый полуфинальный матч завершился победой «Браги» со счётом 5:0. Таким образом, команда обыграла «Насьональ» по сумме двух встреч и вышла в финал Кубка страны. В финале «Браге» предстоит встретиться с победителем пары «Порту» — «Фамаликан». Первый матч пары состоится сегодня, 26 апреля, а ответный — 4 мая.

Действующим победителем Кубка Португалии является «Порту». «Брага» выигрывала трофей в 2021 году, победив в финале «Бенфику» (2:0).