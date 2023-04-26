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«Брага» сыграла вничью с «Насьоналем» и вышла в финал Кубка Португалии

«Брага» сыграла вничью с «Насьоналем» и вышла в финал Кубка Португалии
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Завершился ответный матч полуфинала Кубка Португалии, в котором «Брага» принимала «Насьональ». Встреча закончилась со счётом 2:2.

На 33-й минуте Урош Рачич вывел «Брагу» вперёд. На 48-й минуте Родригу Гомеш удвоил преимущество хозяев. «Насьональ» ответил голами Клейтона и Дуду.

Первый полуфинальный матч завершился победой «Браги» со счётом 5:0. Таким образом, команда обыграла «Насьональ» по сумме двух встреч и вышла в финал Кубка страны. В финале «Браге» предстоит встретиться с победителем пары «Порту» — «Фамаликан». Первый матч пары состоится сегодня, 26 апреля, а ответный — 4 мая.

Действующим победителем Кубка Португалии является «Порту». «Брага» выигрывала трофей в 2021 году, победив в финале «Бенфику» (2:0).

Кубок Португалии. 1/2 финала. 2-й матч
25 апреля 2023, вторник. 21:30 МСК
Брага
Брага
Окончен
2 : 2
Насьонал
Фуншал
1:0 Рачич – 33'   2:0 Гомеш – 48'   2:1 Клейтон – 72'   2:2 Дуду – 90+3'
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