Винисиус — о поражении «Реала» в матче с «Жироной»: это был плохой вечер

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор подвёл итоги матча 31-го тура чемпионата Испании, в котором его команда уступила «Жироне» со счётом 2:4.

«Команда сильно нервничала в первом тайме, это сильно повлияло на нас. Мы пытались исправить ситуацию за счёт индивидуальных действий, но нам нужно играть как команда. Если мы будем действовать как одно целое, то сможем победить любого соперника. Представляете, что такое «Реал» Мадрид. Это был плохой вечер, мы приносим свои извинения. Нам нужно снова начать играть как команда», — приводит слова Винисиуса Marca.

Матч команд в первом круге завершился вничью со счётом 1:1. На гол Винисиуса «Жирона» ответила точным ударом Кристиана Стуани с пенальти.

«Жирона» поднялась на промежуточное девятое место Ла Лиги. «Реал» находится на второй строчке.