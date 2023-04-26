«Бетис» сыграл вничью с «Реалом Сосьедад» в матче Ла Лиги
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Завершился матч 31-го тура испанской Примеры, в котором «Бетис» принимал «Реал Сосьедад» на стадионе «Бенито Вильямарин».
Матч завершился нулевой ничьей. Жёлтую карточку в составе «Бетиса» получил Гвидо Родригес, а в составе «Реала Сосьедад» — Мартин Субименди, Айен Муньос и Игор Субельдия.
Матч команд в первом круге завершился победой «Бетиса» со счётом 2:0. Голами в составе победителей отметились Хуан Крус и Борха Иглесиас.
В нынешнем сезоне испанской Примеры «Реал Сосьедад» располагается на четвёртой строчке турнирной таблицы, набрав 55 очков в 31 игре. «Бетис» находится на соседней, пятой строчке, у команды 49 очков. В следующем туре «Реал Сосьедад» сыграет с «Осасуной», а «Бетис» встретится с «Барселоной».
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