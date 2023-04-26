Мусаев — о работе в «Сабахе»: это был вызов — принять команду с последнего места

Главный тренер азербайджанского «Сабаха» Мурад Мусаев рассказал, почему согласился возглавить команду в 2021 году.

«В чём была моя мотивация начать работу в «Сабахе», который шёл на последнем месте? Хороший вопрос. Многие не поняли тогда моего решения. У меня была пауза в работе после ухода из «Краснодара». Я разговаривал со многими известными нашими тренерами. И все советовали не переживать, подождать до зимней паузы в чемпионате, а там уже и хорошие предложения появятся. «Ты проделал хорошую работу в «Краснодаре, будь терпеливым, не спеши», — советовали они. В принципе, у меня такой настрой и был.

А затем поступило предложение от «Сабаха». Меня пригасили в гости в Баку. Предложили познакомиться. Я прилетел, и мне понравились люди, руководящие этим клубом. Очень понравился сам Баку. Я посмотрел команду, увидел, что в ней есть хорошие, перспективные футболисты. И я не стал ни с кем советоваться, потому что знал — многие коллеги начали бы меня отговаривать. Вместо этого согласился на предложение «Сабаха». Мне хватило пяти дней, чтобы собрать свой тренерский штаб и вылететь в Баку. И я честно хочу сказать, что в тот момент мне хотелось поработать за пределами России. В российском чемпионате очень много околофутбольных разговоров, лишнего шума. Я хотел приехать туда, где могу спокойно работать. Я увидел, что в Азербайджане для этого есть все условия. У «Сабаха» хороший стадион, хорошего качества поля. Ещё я понял, что у меня есть недельный микроцикл, и я могу спокойно начать работать.

Плюс для меня это был своеобразный вызов — команда идёт на последнем месте. Смогу ли я это изменить? Руководство заверило меня, что будут трансферы новых игроков, что будет увеличиваться финансирование. Я поверил, и на сегодняшний день всё, что руководство обещает, всё выполняется в полной мере. Клуб планомерно развивается. Я очень рад, что приехал в Азербайджан. В «Сабах». Проделана огромная работа, от которой я получаю удовлетворение. И самое главное — виден результат этой работы. По итогам этого сезона мы уже досрочно завоевали медали и место в еврокубках в следующем сезоне, во что ещё полтора года назад верилось с трудом», — приводит слова Мусаева «Московский комсомолец».

В текущем сезоне чемпионата Азербайджана «Сабах» занимает второе место и досрочно обеспечил себе участие в еврокубках в следующем сезоне.