Мусаев: чемпионат Азербайджана — очень сложный турнир, среди команд выделяется «Карабах»

Главный тренер «Сабаха» Мурад Мусаев поделился впечатлениями от работы в чемпионате Азербайджана.
«Чемпионат Азербайджана — очень сложный турнир. В нём участвуют десять команд, первенство проводится в четыре круга. Начинается в августе, заканчивается в мае.
Есть лимит на легионеров — в составе должны быть обязательно четыре местных игрока.
Когда ты в чемпионате с одной командой играешь четыре раза, да ещё и в Кубке встречаешься, то все друг друга уже очень хорошо знают. Знают сильные и слабые стороны соперников.
Среди всех команд выделяется «Карабах». Восемь лет подряд играющий в группах еврокубков. Последние два года показывает отличные результаты, выходя в «евровесну». Ещё один топ-клуб — «Нефтчи». С большими традициями и хорошими возможностями. И ещё несколько достаточно сильных команд, примерно одного уровня — «Сабах», «Габала», «Зиря».
В этом сезоне «Карабах», скорее всего, снова станет чемпионом. Мы с «Нефтчи» разыграем второе-третье места. При этом в любом случае «Сабах» в следующем сезоне будет играть в еврокубках. Это рассказ о высшей футбольной лиге Азербайджана широкими мазками», — приводит слова Мусаева «Московский комсомолец».
- 26 апреля 2023
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