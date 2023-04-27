«Арсенал» проиграл «Манчестер Сити» 12 матчей кряду — это худшая серия поражений лондонцев
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Завершился матч 33-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Манчестер Сити» и «Арсенал». Игра проходила в Манчестере на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)». Матч закончился победой «Манчестер Сити» со счётом 3:1.
Команда Микеля Артеты проиграла «Манчестер Сити» 12 матчей подряд в английской Премьер-лиге и установила худшую серию поражений за всю историю «пушкарей».
Несмотря на поражение, «Арсенал» сохранил за собой первое место в таблице английской Премьер-лиги, набрав 75 очков в 33 матчах. «Сити» сократил отставание до двух очков (в активе «горожан» 73 очка), и команда Хосепа Гвардиолы провела на два матча меньше.
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