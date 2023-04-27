Аргентинец Марио Кемпес посоветовал Месси остаться в «ПСЖ»

Экс-футболист сборной Аргентины, лучший игрок и лучший бомбардир чемпионата мира – 1978 Марио Кемпес посоветовал 35-летнему нападающему «ПСЖ» Лионелю Месси остаться в парижском клубе. По его словам, это поможет игроку подойти в наилучшем состоянии к чемпионату миру – 2026.
«Не думаю, что для Месси было бы здорово вернуться в «Барселону». Ему стоит остаться во Франции. Так будет лучше для его физического и душевного спокойствия, и он приедет в более свежем состоянии на следующий чемпионат мира.
Цель «ПСЖ» — выиграть Лигу чемпионов, и это требование может стать единственной проблемой для Месси. На местном уровне не будет проблем в любом случае. Он может проиграть Кубок, и ничего не произойдёт. А в лиге побеждают пешком.
[Свист в его адрес] возникает из-за того, что он выступает во Франции — стране, которая играла в финале чемпионата мира против Аргентины и уступила. Возможно, болельщикам обидно, что в их команде есть лучший футболист мира, и он выступает не так, как в Катаре», — приводит слова Кемпеса 442 со ссылкой на эфир Radio Villa Trinidad.
Месси пришёл в «ПСЖ» из «Барселоны» в 2021 году после того, как каталонский клуб не стал продлевать его контракт. Ранее сообщалось, что испанская команда рассматривает возможность вернуть аргентинского форварда.
- 27 апреля 2023
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