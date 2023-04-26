«Барселона» может продать Рафинью, чтобы подписать Месси

«Барселона» может продать своего вингера Рафинью в один из английских клубов, чтобы подписать форварда «ПСЖ» Лионеля Месси. Интерес к игроку проявляют «Арсенал», «Ньюкасл» и «Тоттенхэм», сообщает AS.
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
По информации источника, руководство «Барсы» делится на тех, кто считает Рафинью сильным вингером, и тех, кто полагает, что он не оправдал ожиданий.
Сине-гранатовые не спешат продать бразильца, однако готовы рассмотреть предложения «Арсенала», «Тоттенхэма» или «Ньюкасла», если они будут соответствовать рыночной ситуации. Стоимость игрока, по данным интернет-портала Transfermrkt, — € 50 млн.
Сообщается, что вырученные деньги от продажи Рафиньи будут использованы для того, чтобы зарегистрировать форварда Лионеля Месси в случае его подписания в качестве свободного агента.
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