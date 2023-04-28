«Севилья» благодаря пенальти в концовке обыграла «Атлетик» в матче 31-го тура Ла Лиги

Завершился матч 31-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Атлетик» принимал «Севилью». Встреча проходила на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Алехандро Эрнандесом (Испания). Стартовый свисток прозвучал в 23:00 мск.
Единственный гол в матче забил нападающий «Севильи» Лукас Окампос, реализовавший пенальти в компенсированное время.
В матче первого круга текущего сезона чемпионата Испании между этими командами, прошедшем в Севилье, была зафиксирована ничья со счётом 1:1.
«Атлетик» занимает седьмое место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 46 очков по итогам 31 тура. «Севилья» одержала третью победу подряд в чемпионате и поднялась на 11-ю строчку, набрав 41 очко в 31 матче.
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
- 28 апреля 2023
-
00:57
-
00:55
-
00:48
-
00:38
-
00:33
-
00:31
-
00:27
-
00:26
-
00:19
-
00:09
-
00:08
- 27 апреля 2023
-
23:59
-
23:56
-
23:56
-
23:46
-
23:45
-
23:41
-
23:35
-
23:34
-
23:34
-
23:31
-
23:21
-
23:18
-
23:02
-
23:02
-
22:59
-
22:47
-
22:38
-
22:30
-
22:27
-
22:25
-
22:08
-
21:59
-
21:56
-
21:38