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«Севилья» благодаря пенальти в концовке обыграла «Атлетик» в матче 31-го тура Ла Лиги

Завершился матч 31-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Атлетик» принимал «Севилью». Встреча проходила на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Алехандро Эрнандесом (Испания). Стартовый свисток прозвучал в 23:00 мск.

Единственный гол в матче забил нападающий «Севильи» Лукас Окампос, реализовавший пенальти в компенсированное время.

В матче первого круга текущего сезона чемпионата Испании между этими командами, прошедшем в Севилье, была зафиксирована ничья со счётом 1:1.

«Атлетик» занимает седьмое место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 46 очков по итогам 31 тура. «Севилья» одержала третью победу подряд в чемпионате и поднялась на 11-ю строчку, набрав 41 очко в 31 матче.

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