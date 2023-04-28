Евгений Алдонин объяснил, за счёт чего ЦСКА может одержать победу в матче с «Ахматом»

Бывший футболист ЦСКА Евгений Алдонин поделился ожиданиями от предстоящего матча 25-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором ЦСКА встретится с «Ахматом».
«Для ЦСКА матч с «Ахматом» будет непростым – в Грозном никогда не бывает легко. Естественно, армейцы будут ориентироваться только на победу. Все помнят обидную потерю очков в матче с «Локомотивом».
ЦСКА может одержать победу за счёт организованности в обороне и результативности в атаке. Тот же матч с «Локо» складывался хорошо, но не хватило завершения собственных моментов. Надёжная игра в своей штрафной и грамотное завершение эпизодов у чужих ворот принесут ЦСКА победу в матче», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алексеем Мироновым.
Встреча «Ахмат» — ЦСКА состоится 29 апреля в Грозном, начало — в 16:30 мск.
- 28 апреля 2023
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