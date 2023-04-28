Алдонин: я за то, чтобы использовать больше времени летом для проведения матчей

Бывший полузащитник ЦСКА и сборной России Евгений Алдонин прокомментировал новость о том, что сезон-2023/2024 в Российской Премьер-Лиге начнётся 23 июля.

«Я за то, чтобы использовать как можно больше времени в теплое время года для проведения матчей. С другой стороны, у команд отпуск, сборы. Лучше сдвигать по времени трансляции, потому что раньше показывали дневные матчи летом, а днем жара плюс 30. Лучше проводить матчи в вечернее время, а не в дневное, чтобы футболисты не получали тепловые удары», — сказал Алдонин в интервью «РБ Спорт».

26 апреля на общем собрании клубы РПЛ проголосовали за решение начать следующий розыгрыш чемпионата России 23 июля 2023 года. Сезон-2022/23 стартовал 15 июля 2022 года, завершится он 3 июня 2023 года.