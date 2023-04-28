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Шунин и Скопинцев чуть не подрались во время матча «Динамо», ситуацию урегулировал Фомин

Шунин и Скопинцев чуть не подрались во время матча «Динамо», ситуацию урегулировал Фомин
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Защитник московского «Динамо» Дмитрий Скопинцев и вратарь команды Антон Шунин повздорили по ходу матча 25-го тура Российской Премьер-Лиги с «Факелом» (0:2). По ходу эпизода футболисты обменялись репликами в адрес друг друга, а Шунин оттолкнул Скопинцева движением руки в лицо. В эпизод был вынужден вмешаться капитан «Динамо» Даниил Фомин, который и урегулировал конфликт.

«Динамо», которому 18 апреля исполнилось 100 лет, перед домашней встречей с «Факелом» устроило шоу-программу, приуроченную к юбилею. Победу воронежскому клубу принесли точные удары Георгия Гонгадзе, оформившего дубль.

В следующем матче «Динамо», потерявшее шансы догнать по итогам тура идущий на пятом месте «Ахмат», сыграет с подмосковными «Химками».

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