«Динамо» уступило дома «Факелу» со счётом 0:2, Гонгадзе оформил дубль

Завершился матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московское «Динамо» и воронежский «Факел». Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Артёмом Любимовым (Санкт-Петербург). Игра закончилась со счётом 2:0 в пользу «Факела».
Героем матча стал нападающий воронежской команды Георгий Гонгадзе. Первый тайм завершился с сухим счётом, а сразу после перерыва, на 49-й минуте, «Факел» вышел вперёд. Гонгадзе пробил из района 11-метровой отметки после скидки Мохамеда Браими с правого фланга. На 59-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота «Динамо» за игру рукой Александра Кутицкого, и Гонгадзе с «точки» пробил неотразимо.
Отметим, что на 53-й минуте случился спорный эпизод с незасчитанным голом хозяев. Арсен Захарян в борьбе с Игорем Калининым завладел мячом прямо перед вратарём и легко переиграл Свинова. Арбитр вначале указал на центр, потом отменил гол и после просмотра повторов подтвердил второе решение, зафиксировав фол Захаряна на Калинине.
В первом тайме тренерский штаб «Динамо» провёл вынужденную замену. Полузащитник «Динамо» Муми Нгамалё покинул поле хромая после грубого фола Игоря Калинина.
«Динамо» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 39 очков после 24 матчей. «Факел» находится на 14-й строчке, заработав 21 очко. Лидирует «Зенит» (58).
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