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Гути: Месси в «Барсе» — возвращение к временам, когда команда зависела от одного игрока

Гути: Месси в «Барсе» — возвращение к временам, когда команда зависела от одного игрока
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Бывший полузащитник мадридского «Реала» Гути отреагировал на слухи о возмодном возвращении нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси в «Барселону».

«Для любого болельщика «Барселоны» это было бы воссоединение. Но в спортивном плане для «Барселоны» это не хорошо, потому что клуб вернётся к временам, когда команда зависела от одного игрока.

Для Ла Лиги это тоже хорошо, хотя мне трудно представить Месси в важных матчах через год. К тому же я не знаю, как Месси и Левандовски подойдут друг другу», — приводит слова Гути infobae.com.

Месси пришёл в «ПСЖ» из «Барселоны» в 2021 году после того, как каталонский клуб не стал продлевать его контракт. Ранее сообщалось, что испанская команда рассматривает возможность вернуть аргентинского форварда.

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