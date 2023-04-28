Хави высказался о перспективах возвращения Месси в «Барселону»

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о возможном возвращении Лионеля Месси в каталонский клуб.

«Пока мы не знаем, случится ли возвращение Месси в «Барселону». Рано об этом говорить. Мы полностью сосредоточены на матче с «Бетисом» и титуле в Ла Лиге. Что до трансферов в будущем — посмотрим.

На встрече руководства клуба с боссами Ла Лиги речь будет идти не только о возможном возвращении Лео. Эта встреча нужна, чтобы «Барселона» могла улучшить состав на следующий сезон. Но сейчас это не такой важный вопрос — нам нужно сделать всё, чтобы выиграть чемпионат», — приводит слова Хави Sport.es.

Ранее Хави отметил, что не знает, разрешит ли руководство Ла Лиги команде подписать контракт с нападающим «ПСЖ» Лионелем Месси. Специалист предложил журналистам обратиться с этим вопросом к президенту лиги Хавьеру Тебасу.