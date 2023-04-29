Марцел Личка — об искусственном газоне: не плачь, а выходи и играй

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка высказался о том, что соперники ищут оправданий, ссылаясь на искусственный газон оренбургской команды.

«Что я могу ответить тем людям, которые критикуют нас за искусственный газон? Задам встречный вопрос: на каком поле в Лиге чемпионов играет «Янг Бойз» или «Астана»? На искусственном. Если соперник играет хорошо, я всегда буду его хвалить. Зачастую, говоря о нашем поле, некоторые команды ищут отговорки. Но мы действительно играем хорошо. Результат нашей работы – все клубы хотят забрать Мансилью, Флорентина. Вот «Уфа» играла на искусственном поле – кто-то плакал? Нет! Вот и вся разница. Не плачь, а выходи и показывай игру на поле», — приводит слова Лички «РБ Спорт».

В таблице Российской Премьер-Лиги «Оренбург» идёт на восьмом месте с 36-ю очками.