Джейми Реднапп: благодаря интеллекту Де Брёйне — лучший полузащитник в мире

Бывший игрок «Ливерпуля» и «Тоттенхэма» Джейми Реднапп назвал сильнейшего полузащитника в истории английской Премьер-лиги.

«Это тяжело, мне приходится говорить в том числе о своей семье, потому что лучшего забивающего полузащитника Премьер-лиги, чем Фрэнк Лэмпард (Лэмпард — двоюродный брат Реднаппа. — Прим. «Чемпионата»), никогда не будет как Стивен Джеррард, Патрик Виейра, Рой Кин, они все были блестящими игроками.

Но я просто чувствую, что никогда не видел, чтобы кто-то так красиво обращался с мячом, как Кевин Де Брёйне. Его футбольный IQ, то, как он видит свободные зоны и выполняет передачи с такой предельной точностью, я такого раньше не видел. Он прекрасно владеет мячом и забивает отличные голы. Для меня он величайший.

Многие люди говорят о Поле Скоулзе, и у них очень похожий взгляд на игру — он не был наделён молниеносным темпом, он не был самым мобильным. Но у него был просто отличный интеллект, и когда вам приходилось играть против него, он бросал вам вызов самыми разными способами. Все великие полузащитники обладали теми или иными качествами, но Кевин наделён сразу всеми.

Его футбольный интеллект делает его первым номером в моём списке. На данный момент он лучший полузащитник в мире», — приводит слова Реднаппа Sky Sports.