Федотов: Фернандес стал настолько русским, что не смог адаптироваться в родной Бразилии

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов рассказал об особенностях взаимодействия с защитником Марио Фернандесом, который некоторое время назад покинул «Интернасьонал», в котором находился в аренде из армейского клуба. Специалист предположил, что бразилец стал настолько русским, что уже не смог адаптироваться в родной стране.

«Удивительно, но он стал настолько русским, что не смог адаптироваться в родной стране. Переводчик, который хорошо знает Фернандеса, был с ним на связи в Бразилии. И у Марио возникало немало вопросов. Футбол там — религия, но мы не знаем до конца отношений, царящих в бразильском футболе. Если Марио приедет в Россию, думаю, сам расскажет, с чем ему пришлось столкнуться и какие трудности он испытал.

Марио — удивительный человек, профессионал высокой пробы, пришедший к богу за время выступлений в России. Для него слова «просмотр» не существует, это не является «просмотром» и для нас. Марио самозабвенно любит футбол и готов отвечать за своё состояние, я это так понимаю», — приводит слова Федотова «Матч ТВ».