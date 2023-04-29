Тренер ЦСКА Федотов назвал причины расставания с защитником Щенниковым

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов объяснил грядущее расставание с защитником Георгием Щенниковым травмами футболиста. Специалист считает, что повреждения мешают игроку приносить такую же пользу команде, как и в предыдущие годы.
«Почему ЦСКА не будет продлевать контракт с Щенниковым? Наверное, каждому футболисту придётся с таким столкнуться. Кому‑то раньше, кому‑то позже. Служение клубу на протяжении многих лет достойно уважения, но футбол, увы, контактный вид спорта, в нём высок травматизм. Одни из этого выходят легко, другие испытывают дискомфорт, сопровождаемый снижением функционала. В этом кроется многое из того, что мешает Георгию приносить команде такую же пользу, как в предыдущие годы», — приводит слова Федотова «Матч ТВ».
Ранее агент Щенникова заявил, что контракт с ЦСКА не будет продлён. Защитник станет свободным агентом по окончании текущего сезона.
- 29 апреля 2023
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