16-летняя Зальмиева дебютировала за «Локомотив» и отметилась голевой передачей

Завершился матч 7-го тура женской Суперлиги, в котором встречались «Краснодар» и московский «Локомотив». Команды играли на стадионе академии ФК «Краснодар» в Краснодаре. «Локомотив» одержал победу со счётом 1:0. В этой встрече за «Локомотив» дебютировала 16-летняя полузащитница Азалия Зальмиева.
Зальмиева вышла на замену на 62-й минуте. Через 11 минут она сделала голевую передачу на нападающую Татьяну Морину, которая принесла железнодорожницам победу.
«Не хочу хвастаться, но я отдала голевую передачу», — сказала Зальмиева после матча.
Видео доступно в телеграм-канале Суперлига
«Локомотив» (18) занимает третье место в турнирной таблице российской Суперлиги сезона-2023. «Краснодар» (2) находится на 10-й строчке. Лидирует санкт-петербургский «Зенит» (21).
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