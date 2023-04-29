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16-летняя Зальмиева дебютировала за «Локомотив» и отметилась голевой передачей

Завершился матч 7-го тура женской Суперлиги, в котором встречались «Краснодар» и московский «Локомотив». Команды играли на стадионе академии ФК «Краснодар» в Краснодаре. «Локомотив» одержал победу со счётом 1:0. В этой встрече за «Локомотив» дебютировала 16-летняя полузащитница Азалия Зальмиева.

Зальмиева вышла на замену на 62-й минуте. Через 11 минут она сделала голевую передачу на нападающую Татьяну Морину, которая принесла железнодорожницам победу.

«Не хочу хвастаться, но я отдала голевую передачу», — сказала Зальмиева после матча.

Видео доступно в телеграм-канале Суперлига

«Локомотив» (18) занимает третье место в турнирной таблице российской Суперлиги сезона-2023. «Краснодар» (2) находится на 10-й строчке. Лидирует санкт-петербургский «Зенит» (21).