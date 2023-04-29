«Крылья Советов» — «Зенит»: Клаудиньо вывел гостей вперёд

В эти минуты проходит матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Крылья Советов» и «Зенит». Команды играют на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Михаилом Ивановым (Кострома). Стартовый свисток прозвучал в 14:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 30-й минуте матча полузащитник Клаудиньо вывел гостей вперёд.
Матч первого круга текущего сезона чемпионата России между этими командами проходил в Санкт-Петербурге и завершился крупной победой «Зенита» со счётом 3:0. Дублем отметился Андрей Мостовой, ещё один мяч забил Далер Кузяев.
«Зенит» возглавляет таблицу Российской Премьер-Лиги по итогам 24 туров, набрав 58 очков. Самарские «Крылья Советов» заработали 25 очков в 24 матчах и располагаются на 12-м месте.
- 29 апреля 2023
-
15:18
-
15:17
-
15:06
-
14:57
-
14:48
-
14:47
-
14:34
-
14:34
-
14:30
-
14:23
-
14:13
-
14:04
-
14:02
-
13:55
-
13:49
-
13:44
-
13:42
-
13:30
-
13:20
-
13:18
-
13:17
-
13:11
-
13:10
-
13:01
-
13:00
-
12:52
-
12:48
-
12:24
-
12:24
-
12:18
-
12:15
-
12:05
-
12:02
-
11:55
-
11:50