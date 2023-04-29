Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак — Ростов. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Крылья Советов» — «Зенит»: Клаудиньо вывел гостей вперёд

«Крылья Советов» — «Зенит»: Клаудиньо вывел гостей вперёд
Аудио-версия:
Комментарии

В эти минуты проходит матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Крылья Советов» и «Зенит». Команды играют на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Михаилом Ивановым (Кострома). Стартовый свисток прозвучал в 14:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига. 25-й тур
29 апреля 2023, суббота. 14:00 МСК
Крылья Советов
Самара
2-й тайм
1 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Бабкин – 9'   1:1 Малком – 19'   1:2 Клаудиньо – 30'   1:3 Малком – 55'
Удаления: Бейл – 41' / нет

На 30-й минуте матча полузащитник Клаудиньо вывел гостей вперёд.

Матч первого круга текущего сезона чемпионата России между этими командами проходил в Санкт-Петербурге и завершился крупной победой «Зенита» со счётом 3:0. Дублем отметился Андрей Мостовой, ещё один мяч забил Далер Кузяев.

«Зенит» возглавляет таблицу Российской Премьер-Лиги по итогам 24 туров, набрав 58 очков. Самарские «Крылья Советов» заработали 25 очков в 24 матчах и располагаются на 12-м месте.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023