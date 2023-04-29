«Кристал Пэлас» обыграл «Вест Хэм Юнайтед» в матче АПЛ

Завершился матч 34-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Кристал Пэлас» и «Вест Хэм Юнайтед». Команды играли на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Крэйгом Поусоном. «Кристал Пэлас» одержал победу со счётом 4:3.
На девятой минуте полузащитник Томаш Соучек вывел гостей вперёд. В период с 15-й по 30-ю минуту хозяева забили три мяча: отличились Джордан Айю, Уилфрид Заха и Джеффри Шлупп. На 36-й минуте нападающий «Вест Хэма» Майкл Антонио сократил отставание. На 66-й минуте полузащитник «Кристал Пэлас» реализовал пенальти — 4:2. На 73-й минуте забитым мячом отметился защитник гостей Наиф Агер.
«Кристал Пэлас» занимает 11-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 40 очков после 34 матчей. «Вест Хэм Юнайтед» находится на 15-й строчке, заработав 33 очка после 33 игр. Лидирует «Арсенал» (75).
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