«Рома» — «Милан»: стартовые составы команд на матч Серии А

В матче 32-го тура чемпионата Италии встретятся «Рома» и «Милан». Команды будут играть на стадионе «Стадио Олимпико» в Риме (Италия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Даниэле Орсато. Начало игры — в 19:00 по московскому времени.

Стартовые составы команд:

«Рома»: Патрисиу, Манчини, Кумбулья, Ибаньес, Челик, Кристанте, Матич, Спинаццола, Пеллегрини, Белотти, Абрахам.

«Милан»: Меньян, Калабриа, Кьер, Томори, Эрнандес, Тонали, Крунич, Беннасер, Леау, Диас, Жиру.