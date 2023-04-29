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«Рома» — «Милан»: стартовые составы команд на матч Серии А

«Рома» — «Милан»: стартовые составы команд на матч Серии А
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В матче 32-го тура чемпионата Италии встретятся «Рома» и «Милан». Команды будут играть на стадионе «Стадио Олимпико» в Риме (Италия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Даниэле Орсато. Начало игры — в 19:00 по московскому времени.

Италия - Серия А. 32-й тур
29 апреля 2023, суббота. 19:00 МСК
Рома
Рим
Перерыв
0 : 0
Милан
Милан

Стартовые составы команд:

«Рома»: Патрисиу, Манчини, Кумбулья, Ибаньес, Челик, Кристанте, Матич, Спинаццола, Пеллегрини, Белотти, Абрахам.

«Милан»: Меньян, Калабриа, Кьер, Томори, Эрнандес, Тонали, Крунич, Беннасер, Леау, Диас, Жиру.

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