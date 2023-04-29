Валерий Карпин: доволен игрой «Ростова» в матче со «Спартаком», горжусь игроками

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин отметил, что остался доволен игрой своей команды со «Спартаком» в матче 25-го тура чемпионата России, который завершился ничейным исходом – 1:1.

«Если результат не брать, то, да, доволен игрой «Ростова» в матче со «Спартаком». Горжусь, счастлив за игроков, которые вышли на поле, играя в гостях у «Спартака». Две равные команды. Горжусь игроками в первую очередь», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

На 80-й минуте хавбек «Ростова» Александр Селява вывел свою команду вперёд после удара из-за пределов штрафной площади. Однако на последних минутах матча форвард «Спартака» Александр Соболев сравнял счёт.

Таким образом, в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Ростов» располагается на второй строчке турнирной таблицы, набрав 50 очков в 25 матчах. «Спартак» находится на третьем месте с 49 очками.