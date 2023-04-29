Антон Зиньковский: «Спартак» в матче с «Зенитом» будет играть на победу

Полузащитник московского «Спартака» Антон Зиньковский поделился ожиданиями от матча 26-го тура Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским «Зенитом».

«Спартак» в матче с «Зенитом» будет играть на победу», — передаёт слова Зиньковского корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Матч «Зенит» — «Спартак» состоится в следующее воскресенье, 7 мая. Ранее «Спартак» сыграл вничью с «Ростовом» (1:1). На гол Александра Селявы красно-белые ответили точным ударом Александра Соболева.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Ростов» располагается на второй строчке турнирной таблицы, набрав 50 очков в 25 матчах. «Спартак» находится на третьем месте с 49 очками. «Зенит», набравший 61 очко, лидирует в чемпионате.