«Арсенал» готов продать Джаку — Daily Mail

«Арсенал» готов рассмотреть предложения от других клубов относительно полузащитника Гранита Джаки этим летом, сообщает Daily Mail.

По данным источника, главный тренер «Арсенала» Микель Артета намерен укрепить состав своей команды под Лигу чемпионов, участие в которой команда из Северного Лондона примет впервые с сезона-2016/17. В частности, одной из главных трансферных целей «Арсенала» называется капитан «Вест Хэма» Деклан Райс.

Вместе с тем лондонцы планируют избавиться от некоторых игроков, в том числе от Кирана Тирни, Фоларина Балогуна и Гранита Джаки. 30-летний швейцарский полузащитник выступает за «Арсенал» с 2016 года, в сезоне-2022/23 он является одним из ключевых игроков команды Микеля Артеты.

За неполные семь лет в Лондоне Гранит Джака успел провести почти 300 матчей за «Арсенал» и дважды выиграть с клубом Кубок Англии.