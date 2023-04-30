Веденеев: рекорд Веретенникова? Если только перед Малкомом все защитники будут разбегаться

Экс-защитник «Зенита» Сергей Веденеев оценил игру нападающего сине-бело-голубых Малкома в матче 25-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (5:1).

«С одной стороны, Малком очень хорошо вс1 исполнил, потому что сколько моментов у него было, столько он и забил. Но, с другой стороны, игроки «Крыльев» давали и ему, и Клаудинью пространство и время для принятия решений. Так что и Малком был хорош, и самарцы — не очень. Потому что за 15 минут до конца было видно, что «Крылья» взяли высокий темп и начали уставать. А уровень защитников у них очень слабый. И это невысокое мастерство обороняющихся и усталость наложились друг на друга. А к несчастью для Самары, бразильцы были в очень хорошем настроении, играли с удовольствием, всё получалось.

Может ли Малком замахнуться на рекорд Олега Веретенникова — 32 гола в одном чемпионате? Не знаю… Только если защитники перед ним совсем разбегаться будут. Я всё же думаю, что сегодняшний матч — не показатель, вряд ли следующие соперники «Зенита» будут так же играть в обороне. Хотя уже много говорили о том, что из-за отъезда защитников и опорников из РПЛ у Малкома такая результативность. Плюс хорошие партнёры, которые создают ему условия для ударов, моменты», — приводит слова Веденеева «РБ Спорт».