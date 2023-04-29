Сергеев: уход Малкома из «Зенита»? Об этом никто не говорит, сейчас важно доиграть сезон

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев высказался после победы над «Крыльями Советов» (5:1) в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги.
«В каждую игру входить нелегко, всё равно надо было добавлять и индивидуально, и командно. Но выход удался, думаю, всем, кто вышел со скамейки. Реакция самарских трибун? Спасибо болельщикам, что поприветствовали, что помнят. Благодарен им и Самаре.
Возможный уход Малкома? Честно, никто об этом не говорит, только пишут новости. Сейчас главное – доиграть сезон, а дальше будет уже видно», — приводит слова Сергеева Metaratings.
27-летний Сергеев выступает за «Зенит» с января 2022 года, перейдя в команду как раз из «Крыльев Советов». В 29 матчах нынешнего сезона нападающий забил 12 голов и отдал шесть результативных передач.
- 29 апреля 2023
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