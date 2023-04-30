Валерий Кечинов: после возобновления чемпионата в игре «Спартака» что-то сломалось

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал ничью московского клуба в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (1:1).
«Игра «Спартака» в матче с «Ростовом» была далека от идеала. Но то же самое можно сказать и про команду Карпина. Ничейный результат закономерен — ни одна из команд не наиграла на победу.
Радует, что «Спартак» проявил характер. Но после возобновления чемпионата в игре команды что-то сломалось. Очень много проблем как в обороне, так и в завершении атак. В этом матче проявились проблемы и в самой структуре, и в построении игры. Раньше было видно, за счёт чего «Спартак» хочет добиваться результата, а сейчас этого нет.
Не могу сказать, что команда Абаскаля сильно огорчает. Просто были немного другие ожидания. Я думал, что в весенней части сезона «Спартак» составит реальную конкуренцию «Зениту» в борьбе за золотые медали, но, к сожалению, этого не произошло. Хочется, чтобы в следующем сезоне команда прибавила во всех компонентах», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алексеем Мироновым.
- 30 апреля 2023
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