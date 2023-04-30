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Клаудиньо: «Зенит» — чемпион? Может быть

Клаудиньо: «Зенит» — чемпион? Может быть
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Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Клаудиньо ответил на вопрос о чемпионской гонке в Российской Премьер-Лиге.

«Мы чемпионы? Может быть», — приводит слова Клаудиньо «РБ Спорт».

Ранее «Зенит» одержал волевую победу со счётом 5:1 в матче 25-го тура чемпионата с самарскими «Крыльями Советов».

«Зенит» располагается на первой строчке турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги. В активе сине-бело-голубых 61 очко в 25 матчах. У идущего вторым «Ростова» 50 очков, а у «Спартака» — 49. В оставшихся матчах чемпионата России «Зенит» сыграет дома со «Спартаком», «Краснодаром» и «Факелом», а в гостях — с «Оренбургом» и «Сочи». В предыдущих четырёх сезонах санкт-петербургский клуб становился чемпионом России.

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