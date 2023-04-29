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Видео: Клаудиньо поздравил маму с днём рождения, празднуя гол в ворота «Крыльев»

Видео: Клаудиньо поздравил маму с днём рождения, празднуя гол в ворота «Крыльев»
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Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Клаудиньо отметился забитым мячом в проходящем в эти минуты в Самаре матче 25-го тура РПЛ с самарскими «Крыльями Советов» (2:1, идёт первый тайм). Бразильский футболист оригинально отпраздновал взятие ворот посланием своей маме.

Во время празднования Клаудиньо подбежал к представителю пресс-службы «Зенита», который снимал происходящее, и прокричал на португальском языке: «Мама, с днём рождения! Я тебя люблю!»

Счёт в матче открыл полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Бабкин. Затем с 11-метровой отметки точно пробил нападающий «Зенита» Малком, вернув равенство на табло. Гол Клаудиньо может стать победным. Защитник «Крыльев» Гленн Бейл был удалён на последних минутах тайма.

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