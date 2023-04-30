«Монако» уступил «Монпелье» с разгромным счётом, Головин был заменён в перерыве
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Завершился матч 33-го тура чемпионата Франции, в котором «Монако» играл у себя дома с «Монпелье». Встреча закончилась победой гостей со счётом 4:0.
На 28-й минуте Арно Норден открыл счёт. На 65-й минуте Фету Мауасса удвоил преимущество «Монпелье». На 72-й минуте Норден забил третий гол гостей, а чуть позже Стефи Мавидиди установил окончательный счёт в матче.
Российский полузащитник Александр Головин вышел на поле с первых минут. Головин не отметился результативными действиями и был заменён в перерыве матча.
В нынешнем сезоне чемпионата Франции «Монако» располагается на четвёртой строчке турнирной таблицы, набрав 61 очко в 33 встречах. «Монпелье» находится на 12-м месте. В активе клуба 43 балла.
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