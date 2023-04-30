«Атлетико» обыграл «Вальядолид» в выездном матче Примеры

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Завершился матч 32-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Вальядолид» и мадридский «Атлетико». Команды играли на стадионе «Хосе Соррилья» в Вальядолиде (Испания). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Антонио Лаосом. «Атлетико» одержал победу со счётом 5:2.

На 20-й минуте отличился защитник «Атлетико» Науэль Молина с передачи Хосе Хименеса.

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

Через четыре минуты сам Хименес удвоил преимущество гостей. Ему ассистировал Антуан Гризманн.

На 38-й минуте нападающий Альваро Мората с передачи Гризманна довёл счёт до крупного — 3:0.

Еще до перерыва канадский нападающий «Вальядолида» Кайл Ларин отыграл один гол с пенальти.

На 74-й минуте защитник Серхио Эскудеро забил второй мяч хозяев.

За несколько минут до конца основного времени матча защитник «Вальядолида» Хоакин Фернандес отправил мяч в собственные ворота.

Окончательный счёт на 90+3-й минуте установил форвард «Атлетико» Мемфис Депай — 5:2.

«Атлетико» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании сезона-2022/2023, набрав 66 очков за 32 матча. «Вальядолид» находится на 15-й строчке, заработав 35 очков. Лидирует «Барселона» (79).