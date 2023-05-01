Песьяков — о голе «Спартака» «Ростову»: почему-то судья передумал свистеть чистый фол

Голкипер «Ростова» Сергей Песьяков заявил, что есть смысл задать вопрос главному судье матча 25-го тура РПЛ с московским «Спартаком» (1:1) Кириллу Левникову, так как, по мнению вратаря, арбитр не зафиксировал явное нарушение правил на игроке ростовчан перед голом красно-белых.
«Нужно ли было засчитывать гол «Спартака»? Учитывая, что судья добавил три минуты, есть смысл задать такой вопрос. У меня больше претензий к тому, что до этого фолили на Миронове в центре поля. Это чистый фол. Я видел своими глазами, как судья поднёс свисток. Не знаю, почему он передумал свистеть», — приводит слова Песьякова «Спорт-экспресс».
«Спартак» в матче с «Ростовом» смог отыграться только на 90+4-й минуте. После финального свистка судья показал красную карточку главному тренеру ростовчан Валерию Карпину.
- 1 мая 2023
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