Артета — о чемпионской гонке в АПЛ: теперь не всё зависит от нас

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился ожиданиями от развязки сезона в преддверии матча 34-го тура чемпионата Англии, в котором его команда сыграет с «Челси» в лондонском дерби.
«Теперь не всё зависит от нас. Что в наших руках, так это выиграть все оставшиеся матчи. Это то, что мы попытаемся сделать, а всё остальное зависит от «Сити».
Я знаю, что мы стараемся изо всех сил. Нам предстоит провести самую непростую часть сезона: впереди пять важных матчей. Это ещё не конец. Я бы заплатил много денег, чтобы оказаться на этой должности в следующем сезоне, поверьте мне», – приводит слова Артеты Sky Sports.
«Арсенал» занимает второе место в чемпионате Англии, отставая от «Манчестер Сити» на одно очко (горожане имеют матч в запасе). Лондонская команда провела на вершине турнирной таблицы 247 дней: «канониры» лидировали с 3-го тура, лишь раз пропустив на первое место «Манчестер Сити» по итогам 23-го тура (сыграв при этом на один матч меньше).
Игра 34-го тура чемпионата Англии между «Арсеналом» и «Челси» состоится во вторник, 2 мая, на стадионе «Эмирейтс». Встреча начнётся в 22:00 мск.
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