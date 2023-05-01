Артета намерен лично вести возглавить переговоры с Райсом

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета планирует возглавить переговорный процесс по подписанию Деклана Райса и считает, что сможет убедить звезду «Вест Хэма» подписать контракт с «канонирами», сообщает Mirror.

«Арсенал» активизировал работу по укреплению состава после того, как гарантировал себе место в следующем сезоне Лиги чемпионов, и 24-летний Райс является приоритетной целью Артеты, который намерен прежде всего укрепить полузащиту.

Контракт Райса с «молотобойцами» заканчивается следующим летом, соглашение можно было продлить ещё на год, но футболист отклонил все предложения клуба. Хавбек собирается покинуть «Вест Хэм», но хочет остаться в Лондоне, выбирая между «Челси» и «Арсеналом». Поскольку Райс недавно признавался, что мечтает сыграть в Лиге чемпионов, шансы «Челси» перехватить талант существенно понизились.

По информации британского издания, Артета планирует встретиться с игроком лично после завершения сезона, призвав «Арсенал» одновременно сделать официальный запрос, как только откроется трансферное окно.

Также сообщается, что после болезненного поражения от «Манчестер Сити» Артета решил пересмотреть летние планы. Изначально «Арсенал» хотел оформить две крупные сделки, потратив не больше £ 150 млн на приобретение Райса и Мойсеса Кайседо, но теперь главный тренер обнаружил, что другие линии также нужно укрепить. Теперь «канониры» изыскивают финансы для покупки ещё двух защитников и, возможно, одного вингера.

Что касается «Вест Хэма», то «молотобойцы» уже присматривают замену Райсу, и одним из вариантов может стать полузащитник франкфуртского «Айнтрахта» Джибриль Соу.