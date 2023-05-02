Агент Малкома назвал ложью новость о возможном переходе игрока в лондонский «Арсенал»

Агент Луис Фернандо Гарсия заявил, что информация о возможном переходе нападающего санкт-петербургского «Зенита» Малкома в лондонский «Арсенал» является ложью.

«Малком может перейти в «Арсенал»? Это ложь», — сказал Гарсия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Ранее в зарубежных СМИ появилась информация, что Малком попал в сферу интересов «Арсенала». Нападающего рассматривали как вариант усиления состава на следующий сезон. Никаких подробностей о возможном трансфере не было.

26-летний Малком отметился 26 забитыми мячами и девятью результативными передачами в 31 сыгранном матче за «Зенит» в текущем сезоне во всех турнирах. Его контракт с командой из Санкт-Петербурга действует до лета 2026 года.