Агент Малкома назвал ложью новость о возможном переходе игрока в лондонский «Арсенал»
Поделиться
Агент Луис Фернандо Гарсия заявил, что информация о возможном переходе нападающего санкт-петербургского «Зенита» Малкома в лондонский «Арсенал» является ложью.
«Малком может перейти в «Арсенал»? Это ложь», — сказал Гарсия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
Ранее в зарубежных СМИ появилась информация, что Малком попал в сферу интересов «Арсенала». Нападающего рассматривали как вариант усиления состава на следующий сезон. Никаких подробностей о возможном трансфере не было.
26-летний Малком отметился 26 забитыми мячами и девятью результативными передачами в 31 сыгранном матче за «Зенит» в текущем сезоне во всех турнирах. Его контракт с командой из Санкт-Петербурга действует до лета 2026 года.
Материалы по теме
Комментарии
- 2 мая 2023
-
16:33
-
16:27
-
16:18
-
16:13
-
16:12
-
16:07
-
15:50
-
15:41
-
15:37
-
15:27
-
15:24
-
15:16
-
15:05
-
14:59
-
14:46
-
14:28
-
14:25
-
14:24
-
14:21
-
14:17
-
14:12
-
13:56
-
13:55
-
13:47
-
13:42
-
13:32
-
13:23
-
13:18
-
12:59
-
12:55
-
12:45
-
12:36
-
12:25
-
12:22
-
12:22
Партнерский контент