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«Реал Сосьедад» — «Реал» Мадрид: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 23:00 мск

«Реал Сосьедад» — «Реал» Мадрид: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 23:00 мск
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Сегодня, 2 мая, состоится матч 33-го тура испанской Примеры, в котором встретятся «Реал Сосьедад» и «Реал» Мадрид. Игра пройдёт на стадионе «Хуан Луис Пулидо Сантана», домашней арене «Сосьедада».

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи, которая начнётся в 23:00 мск. Игру в прямом эфире покажет Okko.

Испания - Примера. 33-й тур
02 мая 2023, вторник. 23:00 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Ранее команды встречались в 19-м туре Ла Лиги. Тот матч завершился нулевой ничьей.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании «Реал Сосьедад» располагается на четвёртой строчке турнирной таблицы, набрав 58 очков в 32 матчах. Мадридский «Реал» находится на втором месте, в активе клуба 68 очков. Лидирует в соревновании «Барселона». За шесть туров до конца сезона подопечные Хави опережают «Реал» на 11 очков.

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