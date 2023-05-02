«Реал Сосьедад» — «Реал» Мадрид: первый тайм прошёл без голов
Поделиться
В эти минуты проходит матч 33-го тура испанской Примеры, в котором встречаются «Реал Сосьедад» и «Реал» Мадрид. Обслуживает игру судейская бригада во главе с Хуаном Луис Пулидо Сантаной. Команды играют на стадионе «Реале Арена», домашней арене «Сосьедада».
Стартовый свисток прозвучал в 23:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Испания - Примера. 33-й тур
02 мая 2023, вторник. 23:00 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
2-й тайм
1 : 0
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Кубо – 47'
В первом тайме команды голов не забили. На 22-й минуте жёлтую карточку получил защитник «Реала Сосьедад» Андони Горосабель за фол на нападающем «Реала» Мадрид Родриго.
Матч первого круга между командами закончился вничью со счётом 0:0. В прошлом туре «Реал» обыграл дома «Альмерию» 4:2, а «Сосьедад» выиграл на выезде у «Осасуны» 2:0 и закрепился на четвёртом месте.
Комментарии
- 3 мая 2023
-
00:09
-
00:09
- 2 мая 2023
-
23:59
-
23:54
-
23:54
-
23:36
-
23:34
-
23:28
-
23:24
-
23:18
-
23:07
-
23:01
-
22:59
-
22:58
-
22:36
-
22:35
-
22:32
-
22:30
-
22:22
-
22:19
-
22:16
-
22:15
-
22:12
-
22:09
-
21:42
-
21:24
-
21:21
-
21:20
-
21:18
-
21:14
-
21:09
-
21:00
-
20:44
-
20:40
-
20:35
Партнерский контент