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«Реал Сосьедад» — «Реал» Мадрид: первый тайм прошёл без голов

«Реал Сосьедад» — «Реал» Мадрид: первый тайм прошёл без голов
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В эти минуты проходит матч 33-го тура испанской Примеры, в котором встречаются «Реал Сосьедад» и «Реал» Мадрид. Обслуживает игру судейская бригада во главе с Хуаном Луис Пулидо Сантаной. Команды играют на стадионе «Реале Арена», домашней арене «Сосьедада».

Стартовый свисток прозвучал в 23:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Испания - Примера. 33-й тур
02 мая 2023, вторник. 23:00 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
2-й тайм
1 : 0
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Кубо – 47'

В первом тайме команды голов не забили. На 22-й минуте жёлтую карточку получил защитник «Реала Сосьедад» Андони Горосабель за фол на нападающем «Реала» Мадрид Родриго.

Матч первого круга между командами закончился вничью со счётом 0:0. В прошлом туре «Реал» обыграл дома «Альмерию» 4:2, а «Сосьедад» выиграл на выезде у «Осасуны» 2:0 и закрепился на четвёртом месте.

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