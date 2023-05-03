Павленко: хочу, чтобы «Спартак» занял второе место в РПЛ. Всё в их головах и ногах

Экс-игрок «Спартака» Александр Павленко выразил мнение, что московский клуб финиширует на втором месте по итогам сезона Российской Премьер-Лиги.

«Мои ожидания всегда оптимистичные. Я хочу, чтобы «Спартак» занял второе место. Как это случится, как произойдёт, зависит от «Спартака». Всё в их руках, головах и ногах. [Надо] доиграть этот чемпионат, ещё пять туров — достаточно немалый отрезок. Надеюсь, они не уступят второе место», — сказал Павленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги «Спартак» занимает третье место по итогам 25 туров, набрав 49 очков. На второй строчке располагается «Ростов», заработавший 50 очков в 25 играх. У и