В Екатеринбурге установлен рекорд посещаемости со времён чемпионата мира — 2018
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На ответной встрече «Урала» и ЦСКА в рамках финала Пути РПЛ был установлен рекорд посещаемости стадиона в Екатеринбурге со времени чемпионата мира — 2018. Победу в матче, состоявшемся на поле «шмелей» в Екатеринбурге, со счётом 2:1 одержали армейцы. По сумме двух встреч ЦСКА переиграл «Урал» со счётом 3:2 и вышел в Суперфинал турнира.
На стадионе «Екатеринбург Арена» во время матча присутствовали 30 462 болельщика. Это самый высокий показатель посещаемости стадиона со времени проведения игр чемпионата мира — 2018. Для посещения кубковой встречи паспорт болельщика не требовался.
Рекорд посещаемости стадиона был установлен во время чемпионата мира — 2018, на игре между сборными Мексики и Швеции в Екатеринбурге присутствовал 33 061 зритель.
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