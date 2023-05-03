ЦСКА вышел в Суперфинал Кубка России, переиграв «Урал»

Завершилась ответная встреча в рамках финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с участием «Урала» и ЦСКА. Победу в матче, состоявшемся на поле «шмелей» в Екатеринбурге, со счётом 2:1 одержали армейцы. По сумме двух встреч ЦСКА переиграл «Урал» со счётом 3:2 и вышел в Суперфинал турнира.
В добавленное к первому тайму время точным ударом счёт открыл полузащитник армейцев Хесус Медина. На 51-й минуте ответный мяч забил хавбек «Урала» Рай Влут, реализовав пенальти, который сам же и заработал. Победу ЦСКА принёс гол вышедшего на замену нападающего Фёдора Чалова — его результативный удар пришёлся на 57-ю минуту.
Таким образом, ЦСКА напрямую попал в Суперфинал Кубка России, «Урал» же поборется за право сыграть в финальном матче турнира с победителем пары «Краснодар» — «Акрон». Встреча этих команд также состоится сегодня, 3 мая, на поле «быков».
- 3 мая 2023
-
19:55
-
19:44
-
19:36
-
19:28
-
19:20
-
19:16
-
19:15
-
19:12
-
19:10
-
19:09
-
18:58
-
18:57
-
18:42
-
18:42
-
18:28
-
18:23
-
18:22
-
18:21
-
18:14
-
18:11
-
17:59
-
17:53
-
17:47
-
17:39
-
17:38
-
17:31
-
17:30
-
17:25
-
17:15
-
17:05
-
17:00
-
16:59
-
16:52
-
16:47
-
16:40