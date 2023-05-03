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ЦСКА вышел в Суперфинал Кубка России, переиграв «Урал»

ЦСКА вышел в Суперфинал Кубка России, переиграв «Урал»
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Завершилась ответная встреча в рамках финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с участием «Урала» и ЦСКА. Победу в матче, состоявшемся на поле «шмелей» в Екатеринбурге, со счётом 2:1 одержали армейцы. По сумме двух встреч ЦСКА переиграл «Урал» со счётом 3:2 и вышел в Суперфинал турнира.

В добавленное к первому тайму время точным ударом счёт открыл полузащитник армейцев Хесус Медина. На 51-й минуте ответный мяч забил хавбек «Урала» Рай Влут, реализовав пенальти, который сам же и заработал. Победу ЦСКА принёс гол вышедшего на замену нападающего Фёдора Чалова — его результативный удар пришёлся на 57-ю минуту.

Таким образом, ЦСКА напрямую попал в Суперфинал Кубка России, «Урал» же поборется за право сыграть в финальном матче турнира с победителем пары «Краснодар» — «Акрон». Встреча этих команд также состоится сегодня, 3 мая, на поле «быков».

Фонбет Кубок России. Финал (Путь РПЛ)
03 мая 2023, среда. 17:00 МСК
Урал
Екатеринбург
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Медина – 45+3'   1:1 Влут – 51'   1:2 Чалов – 57'
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