Тошич: рад, что ЦСКА приблизился к трофею. Надеюсь, ребята сделают последний шаг

Бывший футболист московского ЦСКА Зоран Тошич прокомментировал победу армейцев в ответном матче финала Пути РПЛ с «Уралом» (2:1) и выход команды в Суперфинал турнира.

«Я рад, что команда приблизилась к трофею впервые за долгое время. Конечно, надеюсь, что ребята сделают и этот последний шаг.

К сожалению, не смогу приехать на стадион, но как всегда буду болеть за команду», — сказал Тошич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Суперфинал Кубка России состоится 11 июня на стадионе «Лужники» в Москве. В этом матче ЦСКА встретится с победителем противостояния «Урал» — «Краснодар»/«Акрон». Ранее армейцы семь раз становились обладателями Кубка России, последний раз — в сезоне-2015/2016.