У ЦСКА — неожиданный новый лидер. Обляков проводит лучший отрезок в карьере

ЦСКА – один из лидеров РПЛ по набранным очкам весной. Команда Владимира Федотова вместе с «Зенитом» и «Локомотивом» набрали по 19 баллов. Один из важных факторов, почему армейцы успешны – преображение Ивана Облякова. 24-летний футболист стал одним из ключевых игроков армейцев после смены позиции.

Обляков – один из главных универсалов армейцев. Иван может закрыть позиции левого латераля, опорного полузащитника, «десятки» и вингера. В первой части сезона-2022/2023 Обляков появлялся преимущественно в опорной зоне либо на левом фланге. За 17 проведённых встреч он забил два гола и отдал два результативных паса. Не худший показатель для футболиста, не всегда играющего в атаку.

Но с весны-2023 Владимир Федотов нашёл Облякову новое место – справа в атакующей тройке. Иван организовал связку с Антоном Заболотным и Фёдором Чаловым. В некоторых встречах Облякова могли отправить закрывать левую бровку, но наивысшую эффективность он показывал именно в атаке. За семь матчей весеннего отрезка РПЛ полузащитник забил пять голов, а также трижды ассистировал.

Иван уже проводит самый результативный сезон в карьере. Набрав в общей сложности 11 голевых действий, он побил достижение чемпионатов-2018/2019 и 2019/2020, когда он заработал девять очков. И если раньше он зарабатывал статистику благодаря ассистам, то теперь Иван выделяется навыком завершителя. Ранее он не забивал в РПЛ более четырёх мячей, а за 23 матча текущего сезона – уже семь.

Иван Обляков полузащитник ЦСКА «Связываю ли свою статистику с переводом на позицию правого атакующего? Наверное, да. Мне нравится больше играть в атаке, создавать моменты между линиями, получать мяч и развивать атаку. Думаю, большее игровое время в атаке помогло мне с результативными действиями. Владимир Валентинович знал мои возможности, всегда со мной разговаривает. Тем более у нас восстановился Бактиёр Зайнутдинов, а ему комфортнее играть левого латераля. Но всё равно думаю, что фактор игры в сборной России на позиции правого атакующего полузащитника сыграл свою роль в постановке меня в эту зону и в клубе».

Пользу Ивана в атаке отмечают и статистические порталы. Так, сайт WhoScored оценивает игру Облякова на левом фланге в качестве фуллбэка в 7,23 балла, а справа в атаке – в 7,71. Иван – второй футболист ЦСКА по показателю ожидаемых передач (4,34, больше только у Чалова – 5,45), а также четвёртый – по ожидаемым голам (3,87, забил на три больше, чем предполагалось). Также Иван третий по числу ключевых передач на 90 минут в армейском клубе (1,99, впереди – Медина и Карраскаль). При этом стоит учитывать, что Иван играет в атаке не весь сезон, в отличие от одноклубников, обогнавших его по данному показателю.

Согласно данным Understat, Обляков выглядит лучше по многим атакующим показателям в сравнении со средним уровнем в РПЛ (в расчёт берутся футболисты с позиций в атаке, на которых играет Иван).

Показатель Обляков Средний по лиге ожидаемые голы/90 минут 0,35 0,23 ожидаемые голевые пасы/90 минут 0,40 0,17 удары/90 минут 2,50 2,13 ключевые пасы/90 минут 2,38 1,61 xGChain/90 минут (xG атак, в которых игрок принимал участие и завершившихся ударом) 1,02 0,48 xGBuildup/90 минут (xG атак, завершившихся ударом и в которых игрок принимал участие, баллы за голы и ключевые пасы не начисляются) 0,31 0,21

Обляков – одно из главных преображений в РПЛ весной 2023 года. Теперь Ивану крайне важно сохранить форму и избегать травм. Полузащитник может стать важнейшим фактором для ЦСКА как в борьбе за Кубок России, так и за серебро РПЛ.