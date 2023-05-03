Масалитин: если бы Игорь Акинфеев забил «Уралу», вошёл бы в учебники вратарского искусства

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал победу москвичей в ответном матче финала Пути РПЛ Кубка России с екатеринбургским «Уралом» (2:1).

«Положительно оцениваю игру ЦСКА в матче в «Уралом». Была мотивация и очень хороший настрой. После 30-й минуты «Урал» пришёл в себя: навязал свою игру, было два опасных удара из центральной зоны. Медина отметился феноменальным исполнением. Смотреть такие голы – одно удовольствие.

Момент с пенальти в ворота ЦСКА расцениваю 50 на 50. Движение Дивеева ногой было, картинное падение тоже было. Другое дело, что Дивеев игрок сборной и основного состава ЦСКА, а такие ошибки детские. Ладно бы он был молодым и неопытным защитником. Но Игорь опытный игрок и должен чувствовать такие моменты.

Надо отдать должное Игорю Акинфееву, который хотел поразить ворота «Урала». Если бы он забил этот момент – был бы шедевр. Наверное, вошёл бы в учебники вратарского искусства.

У ЦСКА есть шанс выиграть Кубок и взять серебряные медали чемпионата. Надо выкладываться на максимум и побеждать в каждой игре, чтобы выработать дух победителя. Будем надеяться, что в столетие ЦСКА возьмёт Кубок России», – сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.